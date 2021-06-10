Видео: перекайфовала – она слишком сильно расслабилась

Эта сова, похоже, совсем ручная и очень любит, когда ей чешут затылок. В этот раз она даже прикорнула. Но закончилось все забавным эпизодом – о, этот многозначительный взгляд в конце... Посмотрите видео и порция позитива вам обеспечена.
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