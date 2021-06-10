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Видео: красавец бордер-колли умело поставил упрямого барана на место

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Credit: ViralHog
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0a/35061325.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210610/26994559/border-kolli-lovko-postavil-upryamogo-barana-na-mesto-video.html

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит пламя и как работает бордер-колли.

Хозяин этого пса считает именно так. На видео запечатлено, как бордер-колли умело загоняет обратно в стойло упрямого барана.

Маленький мальчик застрял головой в заборе, но придумал довольно оригинальный способ выбраться
Youtube / jenled315
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Свистки, щелчки кликера, жесты – это все, что могут передать пастухи через все поле, а их верные четвероногие помощники делают свою "идеальную работу" даже по первому свисту.

Бордер-колли (англ. border collie) – порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы – border (от англ. граница). Относится к пастушьим породам, первоначально была выведена для работы с овцами, однако позднее были выделены скотогонные разновидности. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Британской Колумбии под руководством Стенли Корена, бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород.

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