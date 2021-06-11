Видео: кот требует открыть ему дверь – вслух, громко и внятно

Смотрите это видео, пересматривайте – хотите верьте, хотите нет, но вы сами все услышите и увидите.

К ролику подверстали много смешных комментариев.

"Учите далее, кот перспективный", "сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете" – такие комментарии под этим видео.

Кто-то, правда, утверждает, что это монтаж или наложение звука. А вы как считаете?

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