02:16 13 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Массаж задних лап, от которого кошка "балдеет"– улетное видео

Получить короткую ссылку
2642390
Новости
Все новости
Все новости
© CC0 / pixabay
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0c/35100331.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210613/26834201/massazh-zadnikh-lap-koshka-baldeet-video.html

Некоторые животные, как и люди, очень боятся щекотки, и реакции у них могут быть самые-самые разные. Но не в этот раз, смотрите сами.

На кадрах видно, как женщина держит за задние лапы тайскую кошку, лежащую у нее на коленках. Когда хозяйка начинает делать "массаж" лапок под подушками, кошка непроизвольно начинает вытаскивать язык и засовывать его обратно, попутно качая головой из стороны в сторону. Как только хозяйка прекращает трогать лапки питомца, тот успокаивается. Но стоит продолжить женщине тереть лапки, как кошке снова "сносит крышу".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Дня России в Кишиневе
Фото: День России в Кишиневе – белые паруса и фотовыставка
Путин вручил награды лауреатам госпремии
Видео: президент РФ в День России вручил награды лауреатам госпремии
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться