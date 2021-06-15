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Самая очаровательная собака в мире загадочно подмигивает - милое видео

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Facebook / 派克幫百科
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210615/25522233/Samaya-ocharovatelnaya-sobaka-video-youtube.html

Смотрите на видео, как подмигивает собака с забавной прической: вы будете поражены увиденным. Миллионы пользователей интернета уже оценили "прическу" и ухмылку собаки.

Смешной, забавный и очень красивый - именно так можно описать героя нашего видео. Пользователи интернета гадают, какая же это порода, но мало кому удалось определить это. Но мы с вами знаем, что не так важна порода, как то, что песик обладает прекрасным характером и веселит всех вокруг. 

Самые забавные и уморительные кадры смотрите в нашем видео. 

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