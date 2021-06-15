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Угарное видео: кто сказал "мяу" - гепард

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210615/27228890/ugarnoye-video-kto-skazal-myau-gepard.html

Это мощное и благородное дикое животное поразило своим интересным умением мяукать ну точно как домашняя кошка.

Посмотрев в объектив камеры, представитель семейства кошачьих как будто пытался что-то рассказать. На видео попал и другой гепард, он ворчит, а точнее, рычит. Но более половины пользователей Интернета нашли милым поведение именно мяукающего хищника.

Стоит отметить, что гепард - это единственная большая кошка, которую можно приручить. Хищник всемирно известен как самое быстрое животное. Скорость его бега может достигать 110 километров в час, и развивает ее гепард быстрее любой машины. 

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