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Ласково и нежно: инструкция по правильному обращению с кошачими - видео

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Youtube / Helpful Vancouver Vet
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0f/35125130.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210616/24571858/koshki-nejnoe-obrashcenie-video-.html

Ролик мгновенно набрал семь миллионов просмотров, что убедительно доказывает, насколько этот вопрос волнует широкую публику.

Канадский ветеринар Юрий Бурстин, бывший житель Киева, раскрыл все секреты общения с усатыми-полосатыми-пушистыми-когтистыми.

Более того - наглядно показал это при помощи двух четвероногих ассистентов - кошечки Клавдии и кота Пирата.

Кота моют в ванне и он говорит Нормально!
Youtube / единорог тв
Видео: надо, надо умываться – кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"

Первый совет состоит в том, что при знакомстве следует дать себя понюхать, лучше всего для этого подойдет спокойно протянутая рука. Чтобы преодолеть боязнь маленького хищника, его надо погладить легкими прикосновениями. Самый ответственный момент - попытка взять кошку на руки, она не должна чувствовать себя висящей в воздухе, а иметь хорошую опору под грудью и брюшком.

Азы вы уже знаете, можете приступать к практическим занятиям. Но, не забывая - все следует делать нежно и ласково!

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