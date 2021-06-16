Сладкая парочка: мальчик и гусь уснули в обнимку - трогательное видео

Пользователей Сети растрогало видео, на котором мальчик и гусь сладко спят, прижавшись друг к другу. Гусь устроился на кровати по всем правилам - улегся на спину, а голову положил на подушку рядом с ребенком.

Домочадцы засняли на видео довольно необычную картину. Мы привыкли спать в обнимку с кошкой или собакой, но когда на месте этих домашних животных оказывается птица, это выглядит немного странно.

Тем не менее на видео мальчик и гусь сладко спят, словно два ангелочка и ничто не может разрушить эту идиллию. Гусь устроился на кровати по всем правилам - улегся на спину, а голову положил на подушку рядом с ребенком.

Немного погодя, гусь перебрался поближе и уткнулся мальчику клювом в плечо. Когда пернатый проснулся, он перевернулся на живот и снова превратился в горделивую птицу.

Недавно по Сети разлетелось еще одно забавное видео, на котором взбалмошный гусь "разнял" двух дерущихся лам. Он увидел, как ламы начали толкаться и обмениваться ударами в шею.

Гусь понял, что без него тут не обойтись, и стремительно бросился разгонять драчунов.

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