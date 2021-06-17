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Пушистый качок дает уроки фитнеса - видео

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Youtube / Newsflare
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210617/23332794/video-youtube-Pushistyy-kachok-daet-uroki-fitnesa.html

Пользователи Интернета окрестили видео "Хвостатый качок дает уроки фитнеса". К сожалению, закончить тренировку коту не удалось, его спугнули прохожие.

В Сети стремительно набирает популярность ролик из Китая: очевидцы запечатлели кота, который занимался фитнесом - смотрите это улетное видео сами.

Кота моют в ванне и он говорит Нормально!
Youtube / единорог тв
Видео: надо, надо умываться – кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"

Пользователи Интернета окрестили видео "Хвостатый качок дает уроки фитнеса". К сожалению, закончить тренировку коту не удалось, его спугнули прохожие. Заметив их, животное быстро приняло невозмутимый вид. Надеемся, что вы уже подготовились к лету и находитесь в отличной форме. А если до сих пор не решились пойти на тренировки, то видео с пушистым тренером вас обязательно вдохновит на спортивные достижения.

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видео без цензуры, видеопас

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