08:10 17 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: страшная история: ястреб напал на домашнюю собаку

Получить короткую ссылку
648722
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/10/35137859.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210617/25249975/Yastreb-napal-na-domashnyuyu-sobaku-video-Youtube.html

В США в Лас-Вегасе произошла страшная история. Ястреб напал на домашнюю собаку, отбить питомца у хищной птицы удалось с трудом.

Эта история произошла в США. О ней рассказал один из жителей Лас-Вегаса в соцсетях.

Самая очаровательная собака
Facebook / 派克幫百科
Самая очаровательная собака в мире загадочно подмигивает - милое видео

"Моя дочь Сесилия вывела собак на задний двор. Через 10–15 секунд она услышала, как обе собаки лают. Сначала она подумала, что они просто играют и дерутся, но потом поняла, что все дело в нападении крупной птицы. Та внезапно появилась и напала на нашу собаку Лулу. Моя дочь принялась кричать, она хотела чтобы птица отпустила нашего питомца и не собиралась причинять никому вреда", - рассказал пользователь.

Однако, как видно на видео, простыми криками птицу не удалось отогнать. Пришлось использовать подушку, которой трижды ударили ястреба. После этого удалось освободить собаку. Сообщается, что никто из животных серьезно не пострадал.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Что такое восточная неукротимая сила: жгучая брюнетка показала это на видео
Идет пакет по городу, по незнакомой улице - видео
Влюбленные слоны радуют посетителей зоопарка - милое видео
Дятел работает будильником — невыспавшийся хозяин дома снял его на видео
Теги:
вирусное видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Germany: Police use water cannon as barricades set on fire outside Berlin squat
Видео: немецкая полиция вынуждена применить водометы и бронетранспортеры
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться