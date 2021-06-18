Пушистая кошечка вальяжно лежит в арбузе, доедая его - забавное видео

Оказывается, домашняя хищница в восторге от арбузов. Этот ролик посвящается всем, кому нравится уплетать эти большие и сладкие ягоды.

И пусть кот Васька и весь мир подождут, решила эта пушистая Нелли на видео. Нелли - это кошка породы невская маскарадная, хозяин покормил ее лакомством. Оказывается, домашняя хищница в восторге от арбузов. Этот ролик посвящается всем, кому нравится уплетать эти большие и сладкие ягоды.

Конечно, кошка в этом ролике весь арбуз не слопала. Хозяин высушивал его несколько дней, чтобы из половинки сделать удобную лежанку. Что поделать, если в доме нет картонной коробки, где очень любят прятаться пушистые проказники.

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