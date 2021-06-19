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Игра мужчины со слоненком рассмешила пользователей интернета - видео

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Youtube / Jono Du Preez
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/12/35173890.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210619/26349348/video-slonenok-internet.html

Очевидцы засняли на видео слоненка, который очень любит обниматься. Заметно, что он нуждается в ласке и, возможно, давно мечтал встретить того, кто его приголубит.

По сети разлетелось "юморное" видео, на котором маленький слоненок играет с веселым мужчиной.

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В святилище слонов в северном Таиланде прохожие стали свидетелями очень смешной сцены. Многие слоны, которые попали сюда, были отобраны у людей, которые плохо обращались со священными в этой стране животными.

Очевидцы засняли на видео слоненка, который очень любит обниматься. Заметно, что он нуждается в ласке и, возможно, давно мечтал встретить того, кто его приголубит. На кадрах этот "малыш" ластится к прохожему, обнимает его хоботом и, вероятно, не до конца отдавая себе отчет в своих габаритах, пытается сесть к нему на колени.

По всей видимости, слоник выбрал этого мужчину не случайно, ведь тот оказался на редкость добрым и жизнерадостным. Мужчина понял, что животному не хватает тепла, поэтому в ответ принялся гладить и обнимать его.

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