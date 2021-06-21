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Улетное видео: какие чудеса совершает этот попугай, удивит всех

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210621/24000206/chudesa-popugay-udivlenie-video.html

Кто бы мог подумать, что попугаи способны на такое – видео, после просмотра которого можно с уверенностью сказать: "Теперь я видел все"!

В сети появился ролик, главное действующее лицо которого, — обыкновенный волнистый попугайчик. Но вся изюминка заключается в том, что делает эта маленькая птичка. Хозяевам пернатого, вероятно, потребовалось достаточно много времени на то, чтобы приучить своего питомца к подобному поведению.

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