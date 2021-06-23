08:11 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: пришел без приглашения и поплатился

Получить короткую ссылку
1051511
Новости
Все новости
Все новости
ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/16/35212048.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210623/31190762/prishel-bez-priglasheniya-poplatilsya-video.html

Любопытство до добра не доводит. Или приводит к бегству – даже если ты большой, сильный, косолапый и мохнатый!

Кто-кто в теремочке, то есть в палатке живет? Кто на опушке леса сладко спит? Любопытный топтыгин слишком близко подошел к туристам, и даром ему это не прошло. Уж чего испугался мишка, непонятно, но с такой скоростью бегать – рекорды ставить!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться