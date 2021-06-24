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Видео: крутится, как юла – горилла завораживающе танцует брейк в бассейне

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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35231072.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210624/13294379/video-youtube-diskoteka-v-zooparke-gorilla-tanets.html
Видео: крутится, как юла – горилла завораживающе танцует брейк в бассейне
Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать странные движения. Смотрите на видео, как танцевал примат.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94653378&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35231072.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1329/44/13294405.jpg
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1329/44/13294410.jpg
PT0M28S
2021-06-24T05:00Z

Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать странные движения. Смотрите на видео, как танцевал примат.

Ролик с танцующей гориллой был опубликован на канале далласского зоопарка в YouTube.

На видео, снятом сотрудницей зоопарка Эшли Орр, обезьяна сначала спокойно плещется в наполненном бассейне, но затем неожиданно начинает кружиться, эмоционально размахивать руками и разбрызгивать воду вокруг.

Четырнадцатилетний самец гориллы Золя прославился в интернете еще несколько лет назад, когда жил в зоопарке в Калгари, как "танцующая брейк-данс горилла" ("break-dancing gorilla”). Сотрудники зоопарка разместили в сети видео, на котором он играет в луже с водой, и сопроводили его энергичной музыкой.

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Теги:
примат, самец, брейкданс, горилла, бассейн, зоопарк, Золя, горилла, Даллас

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