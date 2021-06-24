Смешно до слез: малышка и ее лохматый пес не могут поделить лежанку — видео

На кадрах видно, как маленькая белокурая девочка пытается уместиться на лежанке рядом со своим четвероногим другом. Она обнимает пса и пытается придвинуться как можно ближе. Однако тот не особо сопротивляется.
Восторженные пользователи социальной сети Facebook в комментариях под роликом отметили, что именно так выглядит настоящая и искренняя любовь.
"Малышка и песик просто сладкие! Вероятнее всего, она безмерно любит своего четвероногого друга! Взрыв мозга, да и только!" - написали юзеры.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>