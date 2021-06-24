07:48 24 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Смешно до слез: малышка и ее лохматый пес не могут поделить лежанку — видео

Получить короткую ссылку
1903273
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Quint Lears
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35231104.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210624/28141870/smeshno-video-malyshka-pes-ne-mogut-podelit-lezhanku.html

В Сети очень популярен этот ролик: маленькая девочка пытается улечься рядом со своим пушистым псом на лежаке.

На кадрах видно, как маленькая белокурая девочка пытается уместиться на лежанке рядом со своим четвероногим другом. Она обнимает пса и пытается придвинуться как можно ближе. Однако тот не особо сопротивляется.

Восторженные пользователи социальной сети Facebook в комментариях под роликом отметили, что именно так выглядит настоящая и искренняя любовь.

"Малышка и песик просто сладкие! Вероятнее всего, она безмерно любит своего четвероногого друга! Взрыв мозга, да и только!" - написали юзеры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Голодная малышка запуталась в лифчиках в поисках грудного молока - смешное видео
Малышка, крути попкой, остальное сделает папа - самое милое видео
Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Мы никогда не диктуем свою волю другим странам – Путин на конференции по международной безопасности в Москве
Видео: Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться