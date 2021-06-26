Смешная обезьянка моет посуду - видео

https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/19/35249401.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210626/21860721/zabavnaja-obezjanka-moet-posudu-video.html
Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.
Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.
На видео мы видим, что обезьянки могут не только смешными, но и полезными. Герой ролика демонстрирует хозяйственность и трудолюбие. С таким усердием не каждый из нас моет посуду!
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova