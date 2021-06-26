06:01 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Смешная обезьянка моет посуду - видео

Получить короткую ссылку
904992
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / И Смех И Грех
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/19/35249401.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210626/21860721/zabavnaja-obezjanka-moet-posudu-video.html

Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.

Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.

На видео мы видим, что обезьянки могут не только смешными, но и полезными. Герой ролика демонстрирует хозяйственность и трудолюбие. С таким усердием не каждый из нас моет посуду!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Медведица станцевала "Ламбаду" в одном из заповедников - видео
Удивительное видео: пес Джек мчится на Харлее
В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар
Теги:
видео, домохозяйка, обезьянка

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Shibari pond французского фотографа Charlotte Bories, ставший финалистом в категории Environmental Portrait в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться