Смешная обезьянка моет посуду - видео

Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.

Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.

На видео мы видим, что обезьянки могут не только смешными, но и полезными. Герой ролика демонстрирует хозяйственность и трудолюбие. С таким усердием не каждый из нас моет посуду!

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