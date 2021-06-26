Что делают молдаване, когда стоят в пробках на выезде из страны - смешное видео

Глядя на эти кадры, вспоминается крылатая фраза сатирика Михаила Задорнова: "этот народ нельзя победить".

Последние дни лета. Многие жители Молдовы, воспользовавшись мини-каникулами, едут на море. Естественно, на КПП образовались сумасшедшие заторы. Очереди из автомобилей растягиваются на несколько километров.

На этих кадрах показано, как молдаване справляются с трудностями на границе. Юмор, задор и зажигательные танцы - вот рецепт от скуки.

Пример, конечно же, прошлогодний, но его могут и повторить в эти дни, когда на контрольно-пропускных пунктах пересечения границы образовались очереди.

Мини-каникулы продлятся до 28 августа. В связи с этим Пограничная полиция и Таможенная служба перешли на усиленный режим, чтобы справиться с транспортным потоком, идущим через границы.

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