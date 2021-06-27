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Уснуть уже не получится: шальная шатенка из Youtube дает жару – видео

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Youtube / JessGreenberg1
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35267761.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210627/23953888/youtube-video-guitar-girl-sexy-song.html

Что может быть красивее и более волнительно? Настоящий мужчина точно должен посмотреть это видео и оценить ее талант.

Известно, что мужчины посвящают свое творчество любимым женщинам. А почему считается, что девушки не могут сыграть на гитаре во имя любви? Как, например, Джессика Гринберг (на видео). Барышня прославилась несколько лет назад в YouTube, записав кавер-версию на песню группы AC/DC.

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И, похоже, спела и сыграла так замечательно, что стала звездой интернета. Ролики с ее участием набирали огромное количество просмотров. Джессика доказала, что виртуозом гитары могут быть не только мужчины.

К сожалению, новые видеоролики в последнее время девушка не выкладывает. Может быть, это было связано с ее учебой в финансово-экономическом вузе, который, судя по фото в социальных сетях, она недавно окончила. На этом видео она исполняет классику рок-н-ролла Johnny B. Goode. Джессика, не пропадай. Ждем от тебя нового драйва!

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Теги:
секси, девушка, YouTube, игра, гитара, видео

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