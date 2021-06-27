Лето, жара: пес уплетает арбуз вместе с хозяином - видео

Как бы вы назвали эту парочку - дуэт любителей сочных сладостей? Или - кто больше съест?
Говорят, что собаки похожи на своих хозяев. На этом видео - яркое тому подтверждение. Получается, привычки и вкусовые пристрастия тоже общие.
Кстати, ветеринары категорически не советуют позволять собаке есть арбузные корки - они могут травмировать кишечник. А в остальном - если ваш питомец без ума от фруктов, пусть уплетает за обе щеки.
Ну разве не мило? Недаром видео набирает все больше и больше просмотров. Кстати, все ли собаки любят арбуз?
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