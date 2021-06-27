06:35 27 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Лето, жара: пес уплетает арбуз вместе с хозяином - видео

Получить короткую ссылку
258730
Новости
Все новости
Все новости
© Video: Facebook / Natalie Siemens
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35267790.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210627/31255000.html

Если попался вкусный арбуз, поделись им с... четвероногим другом. Главное при этом - никуда не спешить. А заодно и забавное видео снять.

Как бы вы назвали эту парочку - дуэт любителей сочных сладостей? Или - кто больше съест?

Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве

Говорят, что собаки похожи на своих хозяев. На этом видео - яркое тому подтверждение. Получается, привычки и вкусовые пристрастия тоже общие.

Кстати, ветеринары категорически не советуют позволять собаке есть арбузные корки - они могут травмировать кишечник. А в остальном - если ваш питомец без ума от фруктов, пусть уплетает за обе щеки.

Ну разве не мило? Недаром видео набирает все больше и больше просмотров. Кстати, все ли собаки любят арбуз?

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полезные советы: как правильно выбирать арбуз

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться