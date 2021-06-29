Видео: кто будет "королем горы" – котенок пытается отобрать титул у попугая

Пушистому малышу не понравилось, что пернатый друг проявляет неуступчивость, он решил воспользоваться боксерским арсеналом.

На кадрах видно, как зеленый попугай и маленький серый котенок никак не могут поделить мягкое кресло.

Агрессия, конечно, исходит от усатого малыша, крылатый, взрослый и мудрый в основном уворачивается.

Страсти кипят нешуточные, но поединок все-таки тренировочный.

Поэтому видео получилось очень даже милым и комичным. Смотрим и получаем заряд хорошего настроения.

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