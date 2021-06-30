Видео: "Хочу домой!" – ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь

Очень умело братья наши меньшие используют в своих целях приспособления, которые мы создали для себя.

Те, кому приходилось держать дома кота, могли убедиться, что это на удивление умное животное, которое со временем приобретает навыки, заставляющие восхищаться его сообразительностью и наблюдательностью.

На этом видео запечатлено, как ловкое животное, похоже, возвращаясь с прогулки, запрыгнуло на хозяйскую дверь и позвонило в дверной звонок.

Коты — хищники, а им в природе постоянно приходится решать множество задач, чтобы поймать добычу. Поэтому пушистые разбойники путем наблюдений и умозаключений устанавливают причинно-следственные связи, а затем используют приспособления, созданные для людей.

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