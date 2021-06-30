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Видео: "Хочу домой!" – ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь

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Тема:
Утро с нами! (527)
10762190
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Очень умело братья наши меньшие используют в своих целях приспособления, которые мы создали для себя.

Те, кому приходилось держать дома кота, могли убедиться, что это на удивление умное животное, которое со временем приобретает навыки, заставляющие восхищаться его сообразительностью и наблюдательностью.

Говорящий кот - Открой дверь!
Youtube / Лилу Даллас
Видео: кот требует открыть ему дверь – вслух, громко и внятно

На этом видео запечатлено, как ловкое животное, похоже, возвращаясь с прогулки, запрыгнуло на хозяйскую дверь и позвонило в дверной звонок.

Коты — хищники, а им в природе постоянно приходится решать множество задач, чтобы поймать добычу. Поэтому пушистые разбойники путем наблюдений и умозаключений устанавливают причинно-следственные связи, а затем используют приспособления, созданные для людей.

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Тема:
Утро с нами! (527)

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Теги:
забавные животные, коты, видео, двери

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