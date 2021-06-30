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Видео: собачий вальс – невеста пригласила на белый танец любимого пса

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Тема:
Утро с нами! (527)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210630/26985434/video-sobaka-tanets-svadiba.html

Видеоролик о свадебном шоу виновницы торжества и ее собаки порадовал многих пользователей Интернета.

На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а пес выступает в роли ее партнера. Виртуозные движения четвероногого и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но и юзеров Сети. 

У колли отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители.

"Молодец, пес, подвинул робкого жениха", – пошутил кто-то.

"Великолепный танец", – пишут пользователи.

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Тема:
Утро с нами! (527)

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