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Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/01/35327908.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210702/25475259/little-girl-shih-tzu-duet-video-youtube.html

Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.

И делает это не без прилежания и умения.

Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.

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