Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.
И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом - смотрите видео и сами убедитесь.
Видео, опубликованное на YouTube и набравшее практически 20 миллионов просмотров, таит в себе загадки.
Люди любят шутить, что собаки со временем становятся похожи на своих хозяев. И еще неизвестно, кто из них умнее.
Очень умело братья наши меньшие используют в своих целях приспособления, которые мы создали для себя.
На данный момент Пенсионный фонд Молдовы - уже банкрот, его на 40% вынуждено субсидировать государство, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.
В России подписан закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии во Второй мировой: по мнению разработчиков, документ не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа.
В Молдове в начале осени может стать невозможным получить паспорт, уже сейчас порядка миллиона граждан не имеют этого документа, а бланков в запасе Агентства госуслуг осталось немного.
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