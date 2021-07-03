Ребенок скандалит, не хочет сладости и выбирает необычное лакомство - видео

С этим ребенком как-будто что-то не так, подумают некоторые, а те родители, кто придерживается здорового образа жизни, начнут хлопать в ладоши. Девочку едва не довели до слез конфетами и шоколадками, а все потому, что она ждала совсем другое лакомство. Что выбрала на десерт маленький гурман, смотрите на видео.
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