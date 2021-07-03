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Ребенок скандалит, не хочет сладости и выбирает необычное лакомство - видео

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Facebook / Ynali Schwartz
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210703/24821446/rebeniok-otkaz-konfety-video.html

Шоколадная паста и плитки, конфеты и другие десерты - рай для сладкоежек, но не для этого ребенка: маленькую девочку едва не довели до слез, но родители знали, какое лакомство может успокоить малышку - смотрите видео.

С этим ребенком как-будто что-то не так, подумают некоторые, а те родители, кто придерживается здорового образа жизни, начнут хлопать в ладоши. Девочку едва не довели до слез конфетами и шоколадками, а все потому, что она ждала совсем другое лакомство. Что выбрала на десерт маленький гурман, смотрите на видео.

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