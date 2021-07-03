Видео: чистота не без кота

Если кот решит заняться уборкой, то сам подметать не будет. Ну где это видано, чтобы в XXI веке усатые-полосатые с метелкой ходили? Только роботы, только новые технологии! Заодно можно совместить приятное с полезным и прокатиться на чудо-машине. А так - пусть работает, не кошачье это дело - лапами чистоту наводить.
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