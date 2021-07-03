08:19 03 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: чистота не без кота

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (525)
1188 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Viral Press
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/02/35341643.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210703/31190787/chistota-ne-bez-kota.html

Кто сказал, что новые технологии доступны только представителям человечества? Коты тоже неплохо осваивают все, что напридумывали двуногие!

Если кот решит заняться уборкой, то сам подметать не будет. Ну где это видано, чтобы в XXI веке усатые-полосатые с метелкой ходили? Только роботы, только новые технологии! Заодно можно совместить приятное с полезным и прокатиться на чудо-машине. А так - пусть работает, не кошачье это дело - лапами чистоту наводить. 

Карантин, прощай: два попугайчика репетируют на балконе - видео>>>

Российский космонавт выполнил полет на пылесосе на МКС>>>

Уи-и-и! Игуана прокатилась на роботе-пылесосе - зачетное видео>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (525)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом Petromidia, Румыния
Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии
USA: Demolition planned as rescue efforts resume at Miami collapse site
Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться