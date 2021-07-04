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Просто смешно: все роли Джулии Робертс за девять минут

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The Late Late Show with James Corden
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210704/14920738/prosto-smeshno-vse-roli-dzhulii-roberts-za-9-minut.html

Настоящая звезда не боится быть смешной: смотрите пародию на Джулию Робертс самой Джулии Робертс.епепепепепепа

Во время посещения "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" Джулия Робертс вместе с ведущим спародировала короткие отрывки из фильмов "Ноттинг Хилл", "Мачеха", "Сбежавшая невеста", "Ешь, молись, люби", "Близость", "Красотка", "Эрин Брокович", "Одиннадцать друзей Оушена" и других.

Заметно, что в некоторых эпизодах ролика актриса чуть сдерживается от смеха, глядя на своего сценического партнера в несуразных париках. Да и сами сюжеты вызывают улыбку. Например, в отрывке из "Красотки", одного из самых первых фильмов актрисы, Робертс предстала в образе проститутки Вивиан, с кучей сумок и в дорогой одежде, вернувшейся в магазин, в котором высокомерные продавщицы не захотели обслужить ее ранее. Обладательница "Оскара" также известна своим отличным чувством юмора.

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Теги:
Джулия Робертс, США

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