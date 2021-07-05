Нота "мяу": кот исполнил шедевр под ритмы Old MacDonald - видео

Черно-белый вокалист, высунувшийся из одеяла, "мурлычит" мотив старой детской песни.

"Он перепел оригинал!", "Этот котик сделал мой день!" — пишут развеселившиеся пользователи.

Нашлись и те, кто в этом видео явно узнали себя: "Это я в три часа ночи, когда пытаюсь уснуть, а завтра экзамен". Видео о котике-меломане, который так любит петь, что не может заснуть, набрало больше 2,5 миллиона просмотров, под роликом оставили около десяти тысяч комментариев.

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