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Нота "мяу": кот исполнил шедевр под ритмы Old MacDonald - видео

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Youtube / jasminetea11
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/04/35365314.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210705/28524838/video-youtube-cat-song-happy.html

В Интернете опубликовано забавное видео, на котором запечатлено, как кот подпевает хозяйке, исполняющей известный хит Old MacDonald.

Черно-белый вокалист, высунувшийся из одеяла, "мурлычит" мотив старой детской песни. 

Глаза - магнит. Ростовский кот покоряет соцсети необычным взглядом
© Video: Youtube / RT
Видео: ростовский кот с необычными глазами покоряет соцсети

"Он перепел оригинал!", "Этот котик сделал мой день!" — пишут развеселившиеся пользователи.

Нашлись и те, кто в этом видео явно узнали себя: "Это я в три часа ночи, когда пытаюсь уснуть, а завтра экзамен". Видео о котике-меломане, который так любит петь, что не может заснуть, набрало больше 2,5 миллиона просмотров, под роликом оставили около десяти тысяч комментариев.

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