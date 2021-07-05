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Видео: тройка самых странных и необычных защитных масок

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (465)
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Защитная маска стала объектом пристального внимания дизайнеров, которые пустили свою фантазию в полет.

Люди в масках зимой. Архивное фото
© Sputnik / Kiril Kallinikov
Врач объяснил, как правильно носить защитную маску зимой
Маски для кошек, дизайнерские респираторы для модников и модниц – выдумщики всего мира целый год соревновались между собой.

Есть и полезные изобретения – например, маска, меняющая цвет, если у владельца повышается температура.

Ну и куда же без бриллиантов? Ювелиры постарались, чтобы девушки не чувствовали себя дискомфортно без блеска. Возможно, у сияющих камней есть антивирусный эффект?

О масках, которые нас удивили – в следующем видео.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (465)

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