Видео: тройка самых странных и необычных защитных масок

Защитная маска стала объектом пристального внимания дизайнеров, которые пустили свою фантазию в полет.

Маски для кошек, дизайнерские респираторы для модников и модниц – выдумщики всего мира целый год соревновались между собой.

Есть и полезные изобретения – например, маска, меняющая цвет, если у владельца повышается температура.

Ну и куда же без бриллиантов? Ювелиры постарались, чтобы девушки не чувствовали себя дискомфортно без блеска. Возможно, у сияющих камней есть антивирусный эффект?

О масках, которые нас удивили – в следующем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova