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Видео: сыграй мне на банане – попугай поет песенку про докторов и закалку

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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/05/35381370.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210706/24277395/video-youtube-popugay-dikii.html

Смешное видео про попугая, который "напевает" английскую детскую песенку, поднимает настроение – смотрите сами.

Кто сказал, что попугай - не певчая птица? Зря недооцениваете этих пернатых. Они не только петь умеют, но еще и ритм держать. Главное, чтобы инструмент был под рукой. Точнее, под клювом. Между прочим, сгодится даже банан. Как у этого пернатого певуна.

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Теги:
гепарды, блондинка, Youtube, видео

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