Видео: тверк плохих девчонок мама остановила жесткой оплеухой

В соцсетях набирает просмотры видео о том, как женщина набросилась с тапком на двух дочерей, которые танцевали тверк в своей комнате – впрочем, смотрите ролик.

На записи видно, как сестры настраивают камеру, после начинают соблазнительно танцевать тверк. В разгар танца дверь открывает их мама, снимает с ноги тапок и принимается лупить дочерей. Одна из танцующих бросается к телефону, чтобы отключить прямую трансляцию в Сети.

"Вот что происходит, когда занимаешься ерундой вместо того, чтобы помочь маме по хозяйству", — написал один пользователь в комментариях.

"Меня позабавило, как быстро мама схватила тапок", — отметил другой.

Тверк — один из самых зажигательных современных танцев. Это танец свободы и мастерского владения собственным телом. Несмотря на кажущуюся легкость выполнения, тверк требует отличной физической формы, пластики и чувства ритма. В качестве музыкального сопровождения для тверка чаще всего используются регги, рэп, самбу и R&B.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova