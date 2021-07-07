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Видео: тверк плохих девчонок мама остановила жесткой оплеухой

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Youtube / Premix Sis
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/06/35388311.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210707/22162022/twerk-video-devushki-girls-humor.html

В соцсетях набирает просмотры видео о том, как женщина набросилась с тапком на двух дочерей, которые танцевали тверк в своей комнате – впрочем, смотрите ролик.

На записи видно, как сестры настраивают камеру, после начинают соблазнительно танцевать тверк. В разгар танца дверь открывает их мама, снимает с ноги тапок и принимается лупить дочерей. Одна из танцующих бросается к телефону, чтобы отключить прямую трансляцию в Сети.

В США очевидец снял на видео танец водяного смерча
YouTube / Beach Gold Assay / Waterspout in Norfolk VA 9/9/18
Потрясающий видеофакт: как выглядит "танец" водяного смерча
"Вот что происходит, когда занимаешься ерундой вместо того, чтобы помочь маме по хозяйству", — написал один пользователь в комментариях.

"Меня позабавило, как быстро мама схватила тапок", — отметил другой.

Тверк — один из самых зажигательных современных танцев. Это танец свободы и мастерского владения собственным телом. Несмотря на кажущуюся легкость выполнения, тверк требует отличной физической формы, пластики и чувства ритма. В качестве музыкального сопровождения для тверка чаще всего используются регги, рэп, самбу и R&B.

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Теги:
мама, тверк, танец, видео

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