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Видео: блондинка из джипа красиво станцевала "Калинку" на дороге

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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31385094.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210707/31385217/blondinka-jeep-dance-kalinka-video.html

Бессмертная "Калинка" звучит в самых современных ритмах, но впечатляют не только "рваные" биты, но и смелые движения красотки в платье в горошек.

Есть люди, которые поднимут настроение в любой ситуации. Похоже, на видео запечатлен именно такой персонаж. Дело происходит в мегаполисе. Девушка в красном платье в белый горошек выскочила из джипа и превосходно станцевала "Калинку".

Смотрите сами.

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