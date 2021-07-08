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Улетное видео: кунг-фу медведь разделает под орех!

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Facebook / Виктор Друг
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210708/22944793/uletnoye-video-kung-fu-medved-razdelayet-pod-orekh.html

В зоопарке выстраиваются очереди, чтобы посмотреть на медведя, ловко управляющегося с палкой, да не простой, а специальной – для восточных единоборств!

Кунг-фу-медведь – такое прозвище косолапый получил за умение виртуозно жонглировать палкой. Героем интернета стал медведь по имени Памир. Подобными забавами зверь увлекается с детства. Сначала он экспериментировал с мячом, а затем увлекся палкой. "Тренируется" любимец публики каждый день по несколько часов, развлекая и себя, и публику в зоопарке.

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