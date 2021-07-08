06:32 08 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.35
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: весь мир подождет – белый медведь балдеет в бассейне

Получить короткую ссылку
521 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video: Facebook / Группа «Новости из кофейни» / Marina Gera
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/11/33676896.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210708/33676938/video-ves-mir-podozhdet-belyy-medved-baldeet-v-basseyne.html

Мастер-класс от косолапого, как спасаться от жары: прыгни в воду, перевернись на спину, плыви и ни о чем не думай. Можешь время от времени отталкиваться от препятствий, если не лень.

Раз уж пришли, смотрите, как нужно получать от жизни кайф: вас этому научит замечательный белый мишка. Лапами гребем, про себя песню веселую поем, в ус не дуем и ни на кого внимания не обращаем. Балдеж – он вот какой!

Еще видео - здесь:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Французская актриса и певица Жюльетт Греко с мужем в Париже.
Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом
Россия: На Камчатке продолжается поисковая операция на месте крушения Ан-26
Видео: поисковая операция на месте крушения Ан-26 на Камчатке продолжается
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться