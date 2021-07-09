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Жесткое видео: жена наказала мужа, который не хотел ехать к теще копать картошку

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Sputnik Молдова
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Гражданочка с сумкой стоит на обочине с вытянутой рукой в попытке поймать такси или попутку. А спутник жизни всеми силами противится этому.

Мужчина стоит рядом и водя пальцем из стороны в сторону, показывает всем проезжающим авто, что останавливаться не надо.

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Какое-то время женщина в надежде, что муж скоро успокоится терпеливо ожидала окончания перфоманса, но ее терпение быстро закончилось, она с размаху ударила бедного супруга по лицу.

После первого удара последовал сразу второй, но муж вовремя сообразил, что его жена разгневалась не на шутку, и пустился в бегство.

Пользователи сети признали ситуацию довольно житейской, а самой распространенной версией, по которой супруг противился поездке, стал визит к теще копать картошку.

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Теги:
полная версия, муж, видео, жена

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