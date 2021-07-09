08:20 09 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: главное – вовремя сделать ноги

Получить короткую ссылку
773840
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Caters Clips
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/08/35414514.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210709/25391535/glavnoe-vovremya-sdelat-nogi-video-funny-cat-youtube.html

Никогда нельзя расслабляться, даже если полностью уверен, что находишься в безопасности – наш герой это понял.

...И вот он надвигается: большой, агрессивный, свирепый! В общем, кот в телевизоре! На собственном нелегком и стресообразующем опыте его младший собрат демонстрирует, как можно мобилизоваться, принять решение и... сбежать за секунду.

Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".

Еще лучше – оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".

А еще есть такие видео:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Удивительные кошки спасают своих хозяев - видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с сыном, празднуют победу в футбольном матче ЕВРО-2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Фото: тоже люди – знаменитости и первые лица государств на Евро-2020
Russia: Migrant workers queue for COVID jabs in Moscow
Видео: в очереди за прививкой – в Москве проходит вакцинация мигрантов
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться