Видео: главное – вовремя сделать ноги

Никогда нельзя расслабляться, даже если полностью уверен, что находишься в безопасности – наш герой это понял.

...И вот он надвигается: большой, агрессивный, свирепый! В общем, кот в телевизоре! На собственном нелегком и стресообразующем опыте его младший собрат демонстрирует, как можно мобилизоваться, принять решение и... сбежать за секунду.

Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".

Еще лучше – оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".

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