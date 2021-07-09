Видео: главное – вовремя сделать ноги

...И вот он надвигается: большой, агрессивный, свирепый! В общем, кот в телевизоре! На собственном нелегком и стресообразующем опыте его младший собрат демонстрирует, как можно мобилизоваться, принять решение и... сбежать за секунду.
Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".
Еще лучше – оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".
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