06:17 10 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: сила тапка – нетрадиционный метод дрессировки львов

Получить короткую ссылку
106240
Новости
Все новости
Все новости
youtube / Олег Зубков
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/09/35427056.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210710/19640004/lvy-dressirovka-tapok-safari-park.html

Владелец сафари-парка "Тайган" в Крыму необычным способом "воспитывает" своих подопечных, причем применяет для этого подручное (а если точнее, "подножное") средство.

Олег Зубков шокировал посетителей заведения своим "методом воздействия" на взрослых львов. Кадры были опубликованы на YouTube.

Как не разбудить львицу
Youtube / Kruger Sightings
Видео: лев решил подшутить над спящей "подругой", но сильно пожалел об этом

Когда "старшие" попытались обидеть молодую львицу, "борец за справедливость" вышел из машины и направился к животным. В это время все хищники бросились наутек.

После того как Зубков максимально приблизился к прайду, он снял шлепанец и начал размахивать им. В подбежавшего взрослого льва укротитель бросил тапок, в результате чего "царь животного мира" предпочел ретироваться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: друзья по играм: волк, медведь и лев резвятся в бассейне

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
8 июля День семьи, любви и верности
Фото: День семьи, любви и верности - как отметили праздник в Кишиневе
Самые яркие моменты парламентской избирательной кампании 2021 года
Видео: самые яркие моменты парламентской избирательной кампании 2021 года
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться