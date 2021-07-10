Видео: сила тапка – нетрадиционный метод дрессировки львов

Олег Зубков шокировал посетителей заведения своим "методом воздействия" на взрослых львов. Кадры были опубликованы на YouTube.
Когда "старшие" попытались обидеть молодую львицу, "борец за справедливость" вышел из машины и направился к животным. В это время все хищники бросились наутек.
После того как Зубков максимально приблизился к прайду, он снял шлепанец и начал размахивать им. В подбежавшего взрослого льва укротитель бросил тапок, в результате чего "царь животного мира" предпочел ретироваться.
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