Видео: буду вечно молодым – дедушка "отжигает" под битбокс перед камерой

Похоже, что для этого пожилого человека годы - не беда. Не бремя. А накопленное хореографическое богатство.

Буду вечно молодым – видимо, так до сих пор считает мужчина в преклонных годах, который предпочитает идти в ногу со временем и получать от жизни истинное удовольствие.

Нет, он не танцует под вальсы и фокстроты с ровесницами.

Ветеран танцпола следит за модными трендами и предпочитает... битбокс.

Ритмом и пластикой дедушка демонстрирует, что молодость – это состояние души.

Это видео заставит одних задуматься, других – улыбнуться. А может, совместить и то, и другое.

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