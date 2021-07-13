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Видео: буду вечно молодым – дедушка "отжигает" под битбокс перед камерой

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Тема:
Утро с нами! (525)
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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0c/35491606.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210713/22889023/video-dedushka-tanets-bit-boks.html

Похоже, что для этого пожилого человека годы - не беда. Не бремя. А накопленное хореографическое богатство.

Буду вечно молодым – видимо, так до сих пор считает мужчина в преклонных годах, который предпочитает идти в ногу со временем и получать от жизни истинное удовольствие.

Дедушку попросили снять предложение, но он не повернул камеру и вышло ещё лучше
© Photo : Youtube / ValenZero
Шедевр снял дедушка на видео, но он не понял, с какой стороны камера у айфона

Нет, он не танцует под вальсы и фокстроты с ровесницами.

Ветеран танцпола следит за модными трендами и предпочитает... битбокс.

Ритмом и пластикой дедушка демонстрирует, что молодость – это состояние души.

Это видео заставит одних задуматься, других – улыбнуться. А может, совместить и то, и другое.

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Тема:
Утро с нами! (525)

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Теги:
танец, дедушка, видео

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