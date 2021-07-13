Видео: буду вечно молодым – дедушка "отжигает" под битбокс перед камерой

Буду вечно молодым – видимо, так до сих пор считает мужчина в преклонных годах, который предпочитает идти в ногу со временем и получать от жизни истинное удовольствие.
Нет, он не танцует под вальсы и фокстроты с ровесницами.
Ветеран танцпола следит за модными трендами и предпочитает... битбокс.
Ритмом и пластикой дедушка демонстрирует, что молодость – это состояние души.
Это видео заставит одних задуматься, других – улыбнуться. А может, совместить и то, и другое.
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