05:20 13 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: фортепьяно не надо, хватит того, что всегда под рукой

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (524)
53911
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Джаз-Клуб "Союз Композиторов"
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0c/35491616.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210713/24327673/fortepiano-ne-nado-stacany-muzyca-video.html

Лишь бы верхние конечности были умелыми, да чтобы не дрожали после обращения с таким количеством фужеров.

Плюс немного музыкального слуха и смелости выступать прямо на улице. 

И тогда – о чудо! – раздастся чудесная музыка на радость себе, собравшейся вокруг публике, а также завсегдатаям интернета.

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (524)

По теме

Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео
Дедушка слушал музыку, а потом всех поразил - видео
Невероятный чихуахуа зажигает под музыку - убойное видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться