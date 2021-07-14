07:02 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Забавное видео: экзотический завсегдатай аптеки

Получить короткую ссылку
1618 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0d/35501525.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210714/21648512/zabavnoe-video-koala-apteka.html

В Австралии коала настойчиво пыталась посетить аптеку: она три раза подряд заходила туда и гуляла среди полок, но вскоре работникам вместе с посетителями удалось отправить животное в лес - смотрите видео, как это было.

Посетители аптеки накрыли смелую коалу коробкой, где она дождалась приезда спасателя, который перевез малышку в лес.

Кстати, коалы не только посещают аптеки, но и умеют переходить дорогу по правилам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Улетное видео: попугай – любитель водных процедур
Львица упала с обрыва в погоне за туристами - видео
Теги:
поход в аптеку, аптека, забавное видео, коала

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться