Забавное видео: экзотический завсегдатай аптеки

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В Австралии коала настойчиво пыталась посетить аптеку: она три раза подряд заходила туда и гуляла среди полок, но вскоре работникам вместе с посетителями удалось отправить животное в лес - смотрите видео, как это было.
Посетители аптеки накрыли смелую коалу коробкой, где она дождалась приезда спасателя, который перевез малышку в лес.
Кстати, коалы не только посещают аптеки, но и умеют переходить дорогу по правилам.
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