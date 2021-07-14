07:02 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Два товарища: волнистый попугай испытывает терпение кота - смешное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (525)
53539488
Новости
Все новости
Все новости
Youtube/ Мурочка Кошечкина
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0d/35501542.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210714/28146171/dva-tovarischa-pugay-ispytvaet-terpenie-kota-video-smile.html

В Интернете набирает популярность смешное видео с волнистым попугайчиком, который вовсю болтает на ушко спящему коту.

В дикой природе пушистый хищник давно бы позавтракал пернатым наглецом. Но это только мечты усатого питомца. Он вынужден терпеть выходки "болтливого" члена семьи. Живут-то под одной крышей, кормит их одна и та же хозяйка. Чего им делить?

Попугаи-неразлучники
© Sputnik / Petshakovsky
Видео: Господи, помилуй - попугай раскаивается в ожидании хозяина
На видео запечатлено, как попугай расхаживает по коту и испытывает его терпение.

"Хороший! Просто красавчик! Давай поцелуемся! Давай споем! Птичка-невеличка! Весь красавчик", - говорит неугомонный попугайчик в ушко коту, а затем перебирается к лапкам и начинает дергать кота за когти на ножках.

При этом пользователи активно комментируют ролик: "Не попугай, а чудо-расчудесное! У одного железные нервы, а у другого – железные, сами знаете что!

Что было дальше, можно увидеть в ролике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (525)

По теме

Галя, Галя: "говорящий" кот выпрашивает у хозяйки лакомство - смешное видео
Любовь нечаянно нагрянет: попугай сделал предложение "барышне" - видео
Попугай насвистывает колыбельную малышу - умилительное видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться