Улетное видео: Денис, улыбнись – его застали врасплох и тут уже не до смеха

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Зимние виды спорта – вещь серьезная, тут не до смеха и шуток... пока тебя не попросят улыбнуться. Но тут главное – не сплоховать.
Иногда пожелаешь человеку что-нибудь, а оно тут же и сбывается.
"Денис, улыбнись!" – кричат поклонники таланта ловкого конькобежца. Или нет, похоже, кричат что-то другое.
Смотрите в нашем видео, как иногда важно не слушать чужих советов.
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