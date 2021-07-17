08:23 17 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Сорока украла мышь у пушистого и жирного кота - видео

Получить короткую ссылку
493230
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Животные
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35546845.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210717/25045353/youtube-video-soroka-mysh-mouse.html

Кот вышел погулять, а тут подарок судьбы - мышка, но не тут-то было: она стала добычей залетной сороки.

Откормленный домашний кот поймал мышь и играл с ней, пока не прилетела сорока. Как непрошеная гостья заставила домашнего хищника сдавать лидирующие позиции, смотрите на видео.

Кот вышел погулять, а тут подарок судьбы - мышка. Но судя по комплекции усатого, он вообще не голодает, а хвостатая добыча ему нужна ради забавы. Вот он с ней и играл в снегу. Неизвестно, сколько бы это все продолжалось. Может быть, даже грызун стал бы лучшим другом кота. Но тут прилетела сорока, хвостом махнула, клюв повернула... И схватила несчастную мышь.

Еще видео

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
Belgium: We are losing everything - locals as heavy flooding hits Liege province
Видео: "Мы теряем все": Бельгия уходит под воду
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться