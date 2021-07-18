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Видео: суперскорость – девушка пересчитала деньги быстрее машинки

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Тема:
Утро с нами! (524)
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Полюбуйтесь, как женщина пересчитывает несколько пачек денег с той же скоростью, что и машинка, а может, даже быстрее.

Работница китайского банка делает что-то невообразимое. На кадрах видно, как она пересчитывает деньги очень стремительно и при этом не забывает записывать данные.

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Сначала может показаться, что все это постановка, но на кадрах видно, как женщина несколько раз сбивается и ей приходится заново задавать ритм.

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Тема:
Утро с нами! (524)

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Теги:
деньги, деньги, видео, девушка

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