07:37 19 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.96
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.66
Поиск
Лучшее видео из сети

Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (525)
141911
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/12/35571428.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210719/18414737/kak-nauchitsa-sjigat-kalorii-viedeoretsept.html
Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=29914526&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/12/35571428.jpg
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1841/47/18414760.jpg
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1841/47/18414766.jpg
PT2M01S
2021-07-19T06:00Z

Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.

Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков. 

Салат, архивное фото
© Public Domain / Pxhere
Ученые рассказали, что уж точно не поможет похудеть

Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.

С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.

Смотрите на видео, подготовленном Sputnik Грузия, как выглядит такое занятие. Кстати, в нашем архиве есть и другие ролики на тему похудения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (525)

По теме

Тренер: правильное питание и умеренные нагрузки – путь к похудению
Красотка на миллион - именно столько Ева Ривас выиграла на похудении
Теги:
улетное похудание, похудание, как похудеть, как сбросить лишний вес

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться