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Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика

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Тема:
Утро с нами! (525)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210719/22069254/video-arbuz-padenie.html
Видео: мстительный арбуз – как огромная ягода "наказала" обидчика
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=79940370&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/12/35571422.jpg
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PT0M19S
2021-07-19T05:00Z

Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.

Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".

Угон автомобиля
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.

Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.

Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей. 

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Тема:
Утро с нами! (525)

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Теги:
видео, падение, арбуз

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