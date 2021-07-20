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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео

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Тема:
Утро с нами! (525)
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Sputnik Молдова
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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3275018&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/13/35579569.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2158/97/21589701.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2158/97/21589703.jpg
PT0M32S
2021-07-20T06:00Z

Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа.

Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.

Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.

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Тема:
Утро с нами! (525)

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