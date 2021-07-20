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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа.
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PT0M32S
2021-07-20T06:00Z
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа.
Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа — Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.
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