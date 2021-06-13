Эксперт: что произойдет, если некоторые члены ЦИК уйдут в отставку

На следующей неделе истекает срок полномочий шести членов ЦИК. Как могут быть назначены новые члены комиссии и чего ожидать, если по каким-либо причинам их не смогут избрать.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Трудно предсказать, что может произойти с юридической точки зрения, если в преддверии досрочных выборов большинство членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уйдет в отставку. Такое заявление сделал в радиостудии Sputnik Молдова юрист Станислав Павловский.

По некоторой информации, как сообщил собеседник, несколько политиков, участвующих в предвыборной кампании, оказывали давление на членов ЦИК, и это было заметно, когда комиссия приняла решение о количестве избирательных участков за рубежом. При этом известно, что срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает 17 июня, и ряд экспертов задается вопросом, что будет, если некоторые члены Центризбиркома уйдут в отставку.

Можно ли заблокировать деятельность учреждения из-за отсутствия кворума или даже перенести досрочные парламентские выборы, запланированные на 11 июля? Юрист Станислав Павловский считает, что если бы такая ситуация была, то Конституционный суд должен был бы решить этот правовой тупик.

"Мне сложно ответить на этот вопрос. У нас еще не было такой ситуации. Думаю, это может стать полной катастрофой, потому что у ЦИК должно быть большинство, чтобы принимать решения. Если его не окажется, то избирательный орган не сможет работать", – пояснил Павловский.

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Эксперт добавил, что "давление огромно, а членство в ЦИК недостаточно финансово мотивировано, чтобы ставить под угрозу достоинство и честь".

"Если у нас возникнет такая ситуация после 17 июня, когда истекают мандаты шести членов, не исключено, что мы дойдем до Конституционного суда и по этому вопросу. Не знаю, может ли парламент вмешаться, формально законодательный орган может принимать решения о назначении некоторых людей. Члены ЦИК утверждаются голосами 51 депутата. Но мы не знаем, соберется ли парламент снова в случае возникновения такой блокировки", – рассказал юрист.

Срок полномочий шести членов ЦИК истекает 17 июня. Также 11 июня истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Молдовы на выборах 11 июля 2021 года.

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