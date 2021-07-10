ЦИК: за выборами в Молдове проследят 30 зарубежных экспертов

В преддверии досрочных парламентских выборов члены Центризбиркома встретились с наблюдателями от СНГ.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Организацию досрочных парламентских выборов в Молдове обсуждали члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с экспертами в партнерских избирательных органах. Об этом сообщили в субботу в ЦИК.

Как уточнили в комиссии, это были специалисты из России, Украины, Румынии, Азербайджана, Грузии, Турции, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

"Усилия властей Молдовы по проведению досрочных выборов при наличии многих проблем были высоко оценены коллегами. Их интересовала деятельность избирательных органов, функционирование информационных систем, управляемых ЦИК, обеспечение прозрачности финансирования избирательной кампании, проводимой кандидатами, а также меры против распространения коронавируса", – уточнили в ЦИК. © Sputnik / Mihai Caraus Правительство не дало деньги на выборы – ЦИК готовится идти в суд

Руководство Центризбиркома поблагодарило своих коллег за помощь и участие в процессе наблюдения за досрочными парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

"В столь важный и ответственный период присутствие коллег в Молдове – хорошая возможность для всех обменяться опытом и передовой практикой в ​​организации избирательных процессов в своих странах", – считают в комиссии.

Как уточнили в ЦИК, за избирательным процессом 11 июля будут следить 30 международных экспертов по выборам из 10 зарубежных избирательных органов.

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