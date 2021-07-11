Выборы в парламент Молдовы – заявления ЦИК и явка

Смотрите прямую трансляцию заявлений Центральной избирательной комиссии Молдовы о ходе досрочных парламентских выборов в Молдове и следите за тем, как меняется явка избирателей в течение дня.

Досрочные парламентские выборы проходят 11 июля. Избирательные участки открылись в 07.00.

Какова явка избирателей, есть ли нарушения в ходе проведения голосования, в каких населенных пунктах на участки приходят активнее, рассказывают представители Центризбиркома республики. Брифинги ЦИК – в 08.00, 12.00, 16.00, 19.00 и 22.00.

Участие в выборах принимают 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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