Выборы в парламент Молдовы – заявления ЦИК и явка

Досрочные парламентские выборы проходят 11 июля. Избирательные участки открылись в 07.00.
Какова явка избирателей, есть ли нарушения в ходе проведения голосования, в каких населенных пунктах на участки приходят активнее, рассказывают представители Центризбиркома республики. Брифинги ЦИК – в 08.00, 12.00, 16.00, 19.00 и 22.00.
Участие в выборах принимают 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек.
Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.
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